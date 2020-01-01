Офіційні прийоми в палаці і тури за кордон, зустрічі з військовослужбовцями та відвідування театрів - для кожного випадку герцогині Кембриджської потрібен особливий, ретельно продуманий наряд. Експерти порахували, у скільки в 2019 році обійшовся гардероб Кейт Міддлтон. І, треба сказати, сума виявилася значною, але все одно менше, ніж у Меган Маркл.







Цікаво, що деякі наряди, в яких Кейт з'являлася на публіці в році, що минає, зберігаються в її гардеробі вже досить давно і періодично герцогиня дарувала їм друге, а то і третє життя. Але нерідко армия принца Вільяма балувала себе новинками.



Видання Dailymail підрахувало, що за 2019 рік герцогиня Кембриджська витратила понад 135 тисяч доларів на новий одяг. Ця сума більша за ту, що вона виклала на новинки в 2018 році - 89,9 тисячі доларів, але менше ніж у 2017 році - 157 тисяч доларів.

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