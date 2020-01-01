Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Тернопольской области

«Накануне в селе Высечка Борщевского района 21-летний локальный житель Василий Герман, идя по улице, заметил черный густой дым из окна здания. Рискуя жизнью, юноша забежал в дом. На полу летней кухни лежал без сознания хозяин. Василий, оценив опасность ситуации, вытащил мужчину наружу и предоставил ему домедицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Пострадавшего направлено в Борщевской центральной районной коммунальной больницы, а спасатели пожар ликвидировали, спасая от пламени хозяйственное и жилое здания.

С начала года на Тернопольщине в огне погибли более 50 человек. Всего же в этом году зафиксировано почти 2,5 тыс. пожаров, что на 1тыс. 150 больше, чем в прошлом году.

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