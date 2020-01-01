Об этом сообщают организаторы мероприятия - Община святого Эгидия и движение "Молодежь за мир" в Facebook.

"Участники "Марша мира" будут держать в руках таблички с названиями стран, где идут войны: Сирия, Йемен, ЮАР, Украина и другие. Акция начнется в 14 часов на Бессарабской площади и закончится на Майдане Незалежности. Прозвучит призыв к прекращению любого насилия и войн во всех уголках мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине марши также пройдут во Львове и Ивано-Франковске.

Кроме того, "Марши мира" состоятся во многих европейских и мировых столицах, где будет упоминаться и война в Украине.

Всемирный день мира будет отмечаться уже в 53 раз. ООН провозгласила его в 1969 году. А основал этот день на два года раньше Папа Римский Павел VI. Лозунг Всемирного дня мира "Прости, и ты получишь мир".

Перед каждым праздником глава Ватикана провозглашает письмо. В этом году оно называется "Мир как путь надежды".

"Мы знаем, что война часто начинается вследствие нетерпимости к отличиям другого, которая ведет к стремлению ко всемогуществу и доминированию. Она зарождается в человеческом сердце из эгоизма и гордости, из ненависти, побуждающей видеть другого исключительно в негативном свете, чтобы его исключить и уничтожить. Война питается искажением отношений, гегемонистическими амбициями, злоупотреблением властью, страхом других и восприятием различий как препятствия. С другой стороны, война, одновременно, все это подпитывает", - говорится в нынешнем послании Папы Франциска.

Община святого Эгидия возникла в 1968-м году в Риме. Сейчас она есть в более чем 70 странах мира. Сообщество известно своими миротворческими инициативами, а также помощью бедным. В Украине Община святого Эгидия существует с 1991 года. Ежемесячно организация проводит молитву за мир, на которой упоминаются страны, где идут войны.

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