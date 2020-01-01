Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"1 января облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°", - отмечается в сообщении.

По Киевской области 1 января облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью кое-где порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

2-3 января в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​2 января от 2° мороза до 3° тепла, 3 января 1-6° тепла.

4 января в столице и столичном регионе без осадков, 5 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 4 января 1-6° мороза, 5 января от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла.

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