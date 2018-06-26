11 июня Шевченковский суд Киева постановил поместить охотника на собак Алексея Святогора под стражу до 9 июля. 11 июня в зале суда на Святогора надели наручники и отправили в СИЗО Фото: censor.net.ua Жалобу подала защита Святогора.Так, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11 июня 2018 было отменено и принято новое, которым ходатайство следователя Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве удовлетворено частично, – к подозреваемому применена меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания, отметили в суде.11 июня Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Святогору, назначив ему 60 суток содержания под стражей. На него прямо в зале суда надели наручники и отправили в СИЗО. Присутствующие зоозащитники приветствовали решение суда.Догхантер был объявлен в розыск и в базе МВД значится как лицо, которые скрывается от органов досудебного расследования.Святогор подозревается по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).Догхантер открыто сообщал в соцсетях, что убивает бездомных собак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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