11 июня Шевченковский суд Киева постановил поместить охотника на
собак Алексея Святогора под стражу до 9 июля. 11 июня в зале суда
на Святогора надели наручники и отправили в СИЗО Фото:
censor.net.ua Жалобу подала защита Святогора.Так, постановление
следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от
11 июня 2018 было отменено и принято новое, которым ходатайство
следователя Шевченковского управления полиции Главного управления
Национальной полиции в Киеве удовлетворено частично, – к
подозреваемому применена меру пресечения в виде домашнего ареста с
запретом круглосуточно оставлять место своего проживания, отметили
в суде.11 июня Шевченковский районный суд Киева рассмотрел
ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Святогору,
назначив ему 60 суток содержания под стражей. На него прямо в
зале суда надели наручники и отправили в СИЗО. Присутствующие
зоозащитники приветствовали решение суда.Догхантер был объявлен в
розыск и в базе МВД значится как лицо, которые скрывается
от органов досудебного расследования.Святогор подозревается по ч. 2
и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или
распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и
жестокости).Догхантер открыто сообщал в
соцсетях, что убивает бездомных собак.
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