Об этом он написал в Facebook.

"Для каждого из нас уходящий год был богат разными событиями: радостью и печалью, достижениями и потерями, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохим или хорошим не по своей природе, а в результате нашей искренности или равнодушия. Поэтому день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет - то плохим и иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным", - подчеркнул Епифаний.

Как подчеркнул Предстоятель ПЦУ, "вступая в новолетие, сосредоточим наше внимание на искренней благодарности Господу за все Его благодеяния, которыми Он одарил каждого из нас, дав нам каждый день нашей жизни, наших близких, родных, друзей, крышу над головой и еду на столе. Просим у Него, чтобы Он простил грехи, совершенные за прожитое время, смиловался над нами и благословил наступающий год миром и благополучием».

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