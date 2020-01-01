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В новом году зарплаты педагогов вырастут на 9%
01.01.2020 12:53
В новом 2020 году зарплаты педагогам вырастут на 9% Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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