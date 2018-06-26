59-летнему жителю Австралии посчастливилось трижды в течение месяца выиграть в лотерею, передает со ссылкой на локальный информационный портал 9 News.

Имя счастливчика - Карло Массети, он проживает в городе Сидней. В течение одной недели Массети дважды выиграл в лотерею, сорвав при этом куш в 2,5 млн австралийских долларов (1,8 млн долл.).

Вскоре, австралиец приобрел еще один лотерейный билет, который принес ему выигрыш в 48 тыс. австралийских долларов (36 тыс. долл.).

Таким образом, только за 1 месяц Массети стал богаче на 2 млн 548 тыс. австралийских долларов (1 млн 890 тыс. долл.).

Также сообщается, что Массети нарушил свою анонимность, чтобы сделать пожертвование на благотворительность. Он подарил 50 тыс. австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в местной больнице.

Напомним, 2 июня в государственную лотерею "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17 млн 750 тыс. грн. Выигрышная ставка была сделана 31 мая в пгт Катеринополь Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Соборная, 24 (магазин "Канцтовары").

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