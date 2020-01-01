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Сколько на самом деле можно хранить оливье
01.01.2020 13:51
Елка, шампанское, мандарины, оливье — без них не обходится ни один Новый год. Популярный салат обычно готовят в больших количествах и, конечно же, весь он не съедается в новогоднюю ночь.

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А ведь сроки хранения оливье не велики:

Это мясной салат, да еще и с майонезом. Долго это блюдо не стоит, так как в нем бурно развиваются болезнетворные бактерии, независимо от места хранения».

Единственный способ продлить жизнь оливье - заранее нарезать все необходимое для него и хранить в разных емкостях, не смешивая. Если нет такой возможности, смешайте мясо, морковь и картофель. А вот консервированные части салата добавляйте в последний момент. И заправлять салат майонезом лучше непосредственно перед подачей на стол.

Посуду для хранения оливье лучше выбирать эмалированную, стеклянную или пластиковую. Обязательно - с крышкой. Или же плотно накрывать пищевой пленкой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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