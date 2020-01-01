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Папе Римскому пришлось с силой отбиваться от женщины в новогоднюю ночь
01.01.2020 14:06
Папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины, которая тянула его к себе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука
события
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