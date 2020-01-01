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Правительство Ирана отрицает причастность к нападению на посольство США
01.01.2020 14:24
Власти Ирана отрицают организацию нападения на посольство США
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
посольство
сша
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ирана
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