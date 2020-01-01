Это означает, что больше не будет издевательств при "дрессировке", которая, как известно, всегда сопряжена с физическим насилием н6ад животными, сообщает ZN.ua.

По словам министра, все животные будут переданы в специальные реабилитационные центры, а цирк останется без животных - просто цирком, где будут демонстрировать свои уникальные умения люди.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам".

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