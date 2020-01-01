"Малорос" или "ватник" не могут быть гражданами Украины. Об этом в ответ на заявление президента Владимира Зеленского заявил экс-нардеп Николай Томенко в Facebook.

В своем заявлении Зе наменкул, что для него нет разницы между "ватником" и "бандеровцем". Это не понравилось бывшему вице-премьеру в правительстве Тимошенко.

"Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и между них есть те, в которых "освещены и заасфальтированы улицы", - написал Томенко.

"Доброе утро Первого января начинается у каждого по-разному - у кого в 7, а у кого часов в 12-13))

Но, полагаю, большинство все же смотрело и слушало новогоднее обращение Зеленского.

Что отмечу. Выбрал он довольно рискованный путь - обращение к каждому с посылом "разберись в себе, пойми кто ты, что хочешь, что можешь". Это то, чего не любит наш незрелый гражданин - понимать, что у каждого, а не только у президента, есть своя ответственность. Для общества, в целом, такие сигналы крайне важны, хотя Зеленскому не стоит здесь ждать полного одобрямся. Ответственность - это удел сильных и самодостаточных.

А вот то, что Зеленский не говорил при этом о своей ответственности и ответственности своей команды - это тоже сигнал. Сигнал о том, что пока он предъявляет претензии лишь к обществу, но не к себе и не к своей команде.

И, да, появление в ролике недоразумения по фамилии Гончарук - тоже сигнал. Который расфишровывается просто. Зе и Го - одно и то же. Помните об этом.

В целом же, форма победила содержание. Новогоднее обращение президента было нестандартным, легким и приятным глазу и уху. Хотя, конечно, усилий на съемку было затрачено гораздо больше, чем на стандартную. Легкость достигается через невероятные усилия.

С Новым годом, страна!" - Заявила экс-нардеп Елена Бондаренко.

Известый адвокат Андрей Федур заявил, что у Украины после новогоднего обращения Владимира Зеленского есть только один шанс - немедленно создать военно-политический союз с Великобританией и США для спасения Украины:

"Убеждён, что украинцы, те, которые родились на этой земле и которые считают её своей матерью и своей Родиной, должны хорошо подумать, времени осталось очень мало". - Заявил Андрей Федур.

"Прекрасное первое новогоднее обращение президента Зе к выбравшему его народу, который до сих пор верит в сферического ваккуумного Голобородько и ныне, и присно, и вовеки веков. Народу, который любит ушами. Не обращая внимания на какие-то там недостатки и реальные дела. Это лучшая иллюстрация к понятию когнитивный диссонанс, при котором в голове у сильно умных граждан сталкиваются разные ценности, убеждения и отношения к. Телевизионный соловей выбирает между пустой лапшой и популисткими баснями. Прямо сейчас. Говорим и ставим рубежи - одни, делаем, исполняем, принимаем и подписываем - другое. Каждому хочется верить в лучшее. Видеть его заветные черты в стране тотальной украинизации, борьбы с инакомыслием, культурной сегрегации и нетерпимости. Обнищания и коррупции. Отсутствия доступной медицины и достойного образования. В стране, где шесть лет идёт гражданская война, о которой публично нельзя говорить, а только пользуясь эвфемизмами и пропагандистскими клише, как о сифилисе главы приличного семейства или душевной болезни его отпрыска. В таком режиме можно существовать довольно долго, но не вечно. Словами сыт не будешь, но на один праздничный вечер за пьяным столом у месмеризирующего дуроскопа - хватит. Рано или поздно к мальчику, который крикнул про голого короля, добавится ещё кто-то, а потом ещё и ещё. Что и погубило не одного и не двух коллег Зе. Прекрасное, прекрасное обращение". - Поделился впечатлением журналист Александр Тимошенко.

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