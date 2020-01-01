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В немецком зоопарке произошел пожар, из-за которого погибли 30 обезьян
01.01.2020 15:00
В немецком зоопарке погибли 30 обезьян из-за масштабного пожара в новогоднюю ночь
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Теги:
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