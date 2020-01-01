|Зарплата украинцев в 2020 году может вырасти на 10% - Милованов
|01.01.2020 15:04
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Об этом Милованов сообщил в Facebook.
«Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном измерении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года», - написал министр.
Он отметил, что с учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидается, что темпы роста реальной заработной платы и в 2020 году будут оставаться на уровне около 10%.
По словам Милованова, это означает, что в отраслях, где осуществляются инвестиции, будут новые вакансии и высокие зарплаты. Также в результате роста зарплат будет сокращаться трудовая миграция за границу.
«А в определенных отраслях и определенных регионах, где имеется наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться», - добавил министр.