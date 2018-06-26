В 2015–2017 годах Госпогранслужба Украины потратила на реализацию проекта "Стена" 800 млн грн. Согласно плану, реализацию проекта должны завершить в 2020 году Фото: mvs.gov.ua "В 2015–2017 годах на выполнение задач, предусмотренных планом мероприятий (по инженерно-техническому обустройству российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне конфликта на Донбассе и к АР Крым. – ) было профинансировано 800 млн грн", – говорится в ответе. В Госпогранслужбе проинформировали, что в 2015–2017 годах в рамках этого проекта обустроили: 275,2 км противотранспортных (противотанковых) рвов;

99,02 км невзрывчатых инженерных заграждений;

193,7 км рокадных дорог;

27 переходов через овраги;

64,4 км контрольно-следовых полос. Кроме этого, развернули четыре комплекса видеоконтроля и сигнализации, приобрели четыре единицы техники, оснащенной средствами наблюдения, обнаружения, идентификации и боевого поражения, установили шесть металлических наблюдательных вышек.Всего на 2018 год на реализацию проекта "Стена" в госбюджете предусмотрели 500 млн грн (200 млн из общего фонда и 300 млн из спецфонда). По данным Государственной казначейской службы, в январе – апреле 2018 года ведомство освоило 2,3 млн грн.В 2015 году на этот проект ГПСУ выделили из бюджета 400 млн грн, в 2016-м и 2017-м – по 200 млн.Реализация проекта началась осенью 2014 года. Изначально планировалось потратить на на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020 год.Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил в апреле 2018 года, что в Харьковской области реализацию проекта "Стена" почти закончили, остается большая часть Луганской, Сумской и Черниговской областей.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 июня заявил, что в Харьковской области уже обустроили 220 из 270 км границы. По его словам, все работы там будут завершены в этом году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки млн проекта реализацию грн года Теги: деньги