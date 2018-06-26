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В Госпогранслужбе Украины сообщили, что с начала года на проект "Стена" из госбюджета выделили 159 млн грн
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26.06.2018 17:40
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В 2015–2017 годах Госпогранслужба Украины потратила на реализацию
проекта "Стена" 800 млн грн. Согласно плану, реализацию проекта
должны завершить в 2020 году Фото: mvs.gov.ua "В 2015–2017 годах на
выполнение задач, предусмотренных планом мероприятий (по
инженерно-техническому обустройству российско-украинской и
украинско-молдавской государственной границы, территорий,
прилегающих к зоне конфликта на Донбассе и к АР Крым. – )
было профинансировано 800 млн грн", – говорится в
ответе. В Госпогранслужбе проинформировали, что в 2015–2017
годах в рамках этого проекта обустроили:
Кроме этого, развернули четыре комплекса видеоконтроля и
сигнализации, приобрели четыре единицы техники, оснащенной
средствами наблюдения, обнаружения, идентификации и боевого
поражения, установили шесть металлических наблюдательных
вышек.Всего на 2018 год на реализацию проекта "Стена" в госбюджете
предусмотрели 500 млн грн (200 млн из общего фонда и 300 млн из
спецфонда). По данным Государственной казначейской
службы, в январе – апреле 2018 года ведомство освоило 2,3 млн
грн.В 2015 году на этот проект ГПСУ выделили из бюджета 400 млн
грн, в 2016-м и 2017-м – по 200 млн.Реализация проекта
началась осенью 2014 года. Изначально планировалось потратить
на на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Позже
стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения
сооружений перенесли на 2020 год.Глава Государственной
пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил в апреле 2018 года,
что в Харьковской области реализацию проекта "Стена" почти
закончили, остается большая часть Луганской, Сумской и Черниговской
областей.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 июня
заявил, что в Харьковской области уже обустроили 220 из
270 км границы. По его словам, все работы там будут завершены в
этом году.
- 275,2 км противотранспортных (противотанковых) рвов;
- 99,02 км невзрывчатых инженерных заграждений;
- 193,7 км рокадных дорог;
- 27 переходов через овраги;
- 64,4 км контрольно-следовых полос.
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