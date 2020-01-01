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В Киеве под Новый год произошла стрельба: шесть человек пострадали
01.01.2020 15:36
В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, из-за которой пострадали шесть человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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