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В Запорожье погибли двое людей в первый день нового года
01.01.2020 15:55
В Запорожье из-за пожара в первый день нового года погибли двое человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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