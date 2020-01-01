С первого января 2020 года вступил в силу закон относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом сообщает Bigmir.net.

Так, 18 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2237 “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины с целью приведения в соответствие с законом “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины“.

За закон проголосовал 291 нардепов. Согласно внесенным изменениям, в статью 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что нардепам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Документ был подписан 29 декабря президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что закон был направлен на соответствие положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.





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