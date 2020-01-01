Об этом сообщает ВВС.

«В столице Индии Дели был зарегистрирован самый холодный день за последние сто лет», - говорится в сообщении.

30 декабря город покрыл густой туман, поскольку максимальная дневная температура упала до 9,4 °C, а уровень загрязнения воздуха достиг максимума.

По данным метеорологического департамента страны, в городе начали отслеживать температуру в 1901 году, и с тех пор рекорд холодной температуры был закреплен за 2 января 2013 года, когда температура составила 9,8°С.

Как известно, жители Индии, в частности Нью-Дели, не привыкли к такой погоде: средняя температура воздуха зимой обычно превышает 20°С.

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