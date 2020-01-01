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Гончарук анонсировал будущие планы по запуску проектов в Украине
01.01.2020 16:31
Алексей Гончарук анонсировал запуск новых проектов и планов в 2020 году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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