Об этом сообщает Flandersnews.be.

«С 1 января 2020 года все табачные изделия должны продаваться в идентичной упаковке. Логотипы брендов и рекламные тексты будут запрещены. На пачках может быть обозначено лишь название продукта, его тип и количество единиц в упаковке. Все пачки должны быть одного цвета - зелено-коричневого», - говорится в сообщении.

Бельгийцев ожидают и другие нововведения в сфере борьбы с курением. В частности, предусматривается обязательное оборудование жилых помещений детекторами дыма.

Кроме того, с нового года в Бельгии отменяются бумажные лекарственные рецепты – лекарства будут прописывать исключительно в системе электронного учета.

Также с 1 января ограничивается оборот одноразовой пластиковой посуды. Если такие предметы будут использоваться на публичных мероприятиях, организаторы должны обеспечить утилизацию не менее 90% их количества, а контроль за соблюдением этого правила возлагается на полицию.

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