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В Австралии увеличилось количество погибших в результате лесных пожаров
01.01.2020 17:08
Пожары в Австралии - количество погибших увеличилось Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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