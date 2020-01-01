Иван Славинский

Многие уже успели обсудить превосходное видеообращение Зеленского. Кто-то называет его лучшим в истории независимой Украины. Другие считают пафосным лицемерием.

По сути, это завуалированный манифест федерализации. А если убрать из обращения вынужденные реверансы в сторону националистов, то оно отлично «зайдёт» всем, кто населяет территорию бывшей Российской Империи.

Однако, никто из критиков не заметил прямого заимствования в тексте президента:

«…В нашем паспорте не указано «правильный» или «не правильный» украинец» — на третьей минуте произносит Владимир Александрович.

Это практически дословная цитата Бузины. Почти шесть лет назад Олесь взывал к обезумевшей на майдане Украине , пытаясь предотвратить кровопролитие:

«На юго-востоке народное восстание. Баррикады вокруг Донецкого облсовета растут. Многоэтажная домина обесточена. Лифты не работают. Люди поднимаются по этажам пешком. Все ждут штурма. Оружия не меньше, чем в Киеве на Майдане. Не спешите называть этих людей «сепаратистами». Сначала выслушайте их. Массовые волнения на юго-востоке Украины – зеркальное отражение того, что происходило на западе. Галичина разбудила Донбасс. Здание Луганского СБУ захвачено так же, как недавно СБУ во Львове. Камни в автобус с милицией в Харькове бросают не российские шпионы, а харьковчане. Они даже не скрывают свои лица. Но камни в милицию еще в феврале градом летели в Киеве. Помните? Нельзя подходить к гражданам своей страны с двойными стандартами. Нельзя делить их на «правильных» и «неправильных», «свидомых» и «несвидомых». И те, и другие – люди. С одинаковыми реакциями на действительность. С равными правами. У юго-востока действительно есть ценности, которые он готов отстаивать, есть глубокое чувство собственного достоинства. Я хорошо знаю этих людей. Это прекрасные люди. Если новая власть оттолкнет их, если вместо политического диалога пойдет на силовой вариант, прольется кровь. И тогда – крымский сценарий. Ведь Путину тоже нечего терять. Путин подберет то, что «надкусят» киевские победители».

Но его не послушали и убили. Слишком он был не удобен для тех, кто жаждал крови и власти.

Сегодня идеи и высказывания Бузины звучат из уст президента Украины.

Пускай их написал тот самый «студент-философ из Могилянки».

Пускай это пока только декларация намерений, сильно контрастирующая с реальной гуманитарной политикой.

Главное, что идеи и смыслы звучат из уст главы государства.

Те идеи и смыслы, за которые Писатель заплатил жизнью. Эта жизнь была короткой, но очень плодотворной.

Наследие Бузины имеет чрезвычайное значение не только для Украины, но и для интеграционных процессов в большом евразийском цивилизационном пространстве.

С Новым годом, друзья! Пусть он станет годом светлых и судьбоносных свершений!

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