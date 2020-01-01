Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что Европу может ждать резкое похолодание в течение ближайших ста лет, сообщает EurekAlert.

Результаты исследования свидетельствуют, что обеспечивающее мягкий климат на северо-западе Европы Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в ходе этого столетия.

Вероятность смены направления течения на данный момент составляет 15%, причиной изменений могут стать чрезмерное количество осадков и таяние льда в Гренландии.

При изменении направления течения Европу ожидает резкое похолодание, так как континент лишится приток тепла.



Напомним, в ноябре 2019 года холодные воздушные массы из Сибири привели к рекордным заморозкам и сильным снегопадам в восточной части США.

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