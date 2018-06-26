Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения «догхантеру» Алексею Святогору с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает суда.

Суд назначил Святогору домашний арест с запретом круглосуточно оставлять место проживания. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты Святогора.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал для Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.

8 июня столичная полиция задержала Святогора. Он известен как жестокий убийца бродячих животных, на его счету более 500 убийств. Тем не менее «догхантер» был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию») Уголовного кодекса Украины.

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