Погода, Новости, загрузка...
В Украине преимущественно без осадков, на дорогах гололедица
01.01.2020 19:04
В среду, 1 января, на большей части территории Украины будет облачно, температура до 3 ° тепла.

630_360_1546599196-297_01.01.20

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков, температура в течение суток от 2 ° мороза до 3 ° тепла (днем на юге до 6 ° тепла). На дорогах кое-где гололедица", - говорится в сообщении.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0 °.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 