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В Мукачево неизвестный стрелял из гранатомета
01.01.2020 19:34
Стрельба в Мукачево - полиция сообщила о выстреле из гранатомета в новогоднюю ночь Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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