Папа Римский принес извинения за нанесенные паломнице побои в канун Нового года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Папа Римский принес извинения за нанесенные паломнице побои в канун Нового года
01.01.2020 19:52
Папа Римский Франциск извинился за случай с верующей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
инцидент
верующей
извинился
франциск
римский
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