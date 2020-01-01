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Папа Римский принес извинения за нанесенные паломнице побои в канун Нового года
01.01.2020 19:52
Папа Римский Франциск извинился за случай с верующей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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