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Более 100 тысяч человек встретили Новый год в центре Киева
01.01.2020 20:10
Новый год - в центре Киева собрались более 100 тысяч человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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