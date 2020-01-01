Как сообщает Громадське, изображение предполагаемого облика истребителя нового поколения (NGF) опубликованное Минобороны Японии в проекте бюджета на 2020 год.

"На его разработку предусмотрено более 250 миллионов долларов. Истребитель шестого поколения раньше называли F3 или Future Fighter (истребитель будущего). Разработкой NGF занимается Mitsubishi Heavy Industries, но к проекту планируют привлечь иностранные компании, в том числе Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman (США), BAE Systems (Великобритания) и Airbus (Европа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы над проектом японцы могут заимствовать наработки из европейского проекта машины шестого поколения FCAS и британского истребителя Tempest, а вероятно и вообще он будет базироваться на одном из этих проектов. Таким образом разрабатывали истребитель Mitsubishi F-2 — на основе американского самолета F-16 Fighting Falcon.

По расчетам Минобороны Японии, на создание нового самолета уйдет 15 лет, он должен заменить F-2 в 2030-х. Стоимость проекта оценивают в 40 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, изображение самолета свидетельствует, что он будет иметь два двигателя и использовать технологию малозаметности, он будет одноместным, вооружение разместят во внутренних отсеках, но могут быть и внешние подвески.

В конце 2000-х — начале 2010-х в Японии реализовали проект истребителя пятого поколения X-2, или ATD-X Shinshin. В 2016 году он совершил первый демонстрационный полет. После нескольких полетов проект остановили, потому что он выполнил задачу — доказал, что японские конструкторы способны разрабатывать подобные машины. Технологии этого проекта планируют использовать при создании NGF.

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