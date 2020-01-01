|Фейхоа - какую пользу приносит организму человека
|01.01.2020 20:35
|
Мякоть плодов кисловато-сладкая, с приятным землянично-ананасным ароматом, фейхоа очень полезный плод.
5 причин отведать фейхоа
Как есть фейхоа
Многие предпочитают есть фейхоа ложкой, как киви. Но кожура фейхоа не менее полезна, чем ее мякоть, следовательно лучше только употреблять фрукт прямо с ней. Она богата антиоксидантами, замедляющими возрастные изменения и обладающими противораковыми свойствами.
Как избавиться от вяжущего вкуса? Можно засушить кожуру и прибавлять в чай или компоты. В сушеном виде она станет более пряной, с нотками киви и мяты. Многие, наоборот, любят своеобразный еловый привкус именно свежей кожуры и делают варенье из фейхоа, не снимая ее.
Что приготовить с фейхоа
Вкусными и полезными получаются различные напитки из фейхоа - смузи, компоты, коктейли. Изысканные нотки придает этот плод мясным блюдам. Хорошо показывает себя в выпечке. Например, вы можете приготовить крамбл с фейхоа и имбирем, чтобы убедиться в этом сами. А также мелко нарезанный плод фейхоа добавляет свежести и пикантности салатам.
Безе с фейхоа
Ингредиенты:
Способ приготовления: