Мякоть плодов кисловато-сладкая, с приятным землянично-ананасным ароматом, фейхоа очень полезный плод.

5 причин отведать фейхоа

Как есть фейхоа

Многие предпочитают есть фейхоа ложкой, как киви. Но кожура фейхоа не менее полезна, чем ее мякоть, следовательно лучше только употреблять фрукт прямо с ней. Она богата антиоксидантами, замедляющими возрастные изменения и обладающими противораковыми свойствами.

Как избавиться от вяжущего вкуса? Можно засушить кожуру и прибавлять в чай или компоты. В сушеном виде она станет более пряной, с нотками киви и мяты. Многие, наоборот, любят своеобразный еловый привкус именно свежей кожуры и делают варенье из фейхоа, не снимая ее.

Что приготовить с фейхоа

Вкусными и полезными получаются различные напитки из фейхоа - смузи, компоты, коктейли. Изысканные нотки придает этот плод мясным блюдам. Хорошо показывает себя в выпечке. Например, вы можете приготовить крамбл с фейхоа и имбирем, чтобы убедиться в этом сами. А также мелко нарезанный плод фейхоа добавляет свежести и пикантности салатам.

Безе с фейхоа

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Белок взбейте до белой пены. Затем, добавляя по чайной ложке сахара, сахарной пудры и сока фейхоа, взбейте до острых устойчивых пиков. Выпекайте безе на пергаментной бумаге в духовке 1 час 20 минут при температуре 100 °С.

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