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Во время новогодних протестов в Гонконге задержали 400 человек
01.01.2020 20:47
Протесты в Гонконге - правоохранители задержали приблизительно 400 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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