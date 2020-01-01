|Настя Каменських з глибоким декольте привітала усіх з Новим роком 2020 (Фото)
|01.01.2020 21:09
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Співачка привітала своїх шанувальників в Інстаграмі, опублікувавши нове фото:
"Happy New Year! Вітаю всіх з Новим Роком! #2019 був дуже насиченим, крутим і справді незабутнім! Я бажаю вам мріяти! Пам'ятайте, що мрії збуваються, якщо бути наполегливим і наполегливо йти до поставленої мети. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтесь. Будьте щасливі і ніколи не бійтеся труднощів! Нехай в новому #2020 році реалізуються всі ваші плани! Нехай в житті буде безліч любові, теплоти і добра. Нехай всі зміни будуть на краще і служать вам лише натхненням. Попереду ще більше досягнень, добра і любові!" - написала Настя.
Шанувальники оцінили образ Каменських і засипали її компліментами.
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