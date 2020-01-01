Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза
01.01.2020 21:23
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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