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Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза
01.01.2020 21:23
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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