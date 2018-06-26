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Украинская сторона постоянно напоминает генсеку Совета Европы
Турбьерну Ягланду, что украинский режиссер Олег Сенцов объявил
голодовку в российской тюрьме с требованием отпустить не его
одного, а всех украинских политзаключенных, отметил нардеп от Блока
Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Наверное, есть
договоренность сделать такую хитрую ситуацию, когда они будут
освобождать Сенцова, а тот откажется Фото: Volodymyr Ariev /
Facebook "Мы благодарны Ягланду за то, что он написал письмо по
поводу Сенцова. Хотя в РФ сообщают, что никакого письма не
получали, но, может, оно не дошло по этим их бюрократическим
ступенькам. Но мы постоянно говорим Ягланду: Сенцов – один из
70, и он голодает, чтобы выпустили всех украинских
политзаключенных. И я себе могу представить, что, наверное, есть
договоренность сделать такую хитрую ситуацию, когда они будут
освобождать Сенцова, а тот откажется, потому что скажет: "Я один не
хочу выходить, потому что я за то, чтобы отпустили всех". А что
делать с Владимиром Балухом в Крыму, от которого половина осталась?
Это люди, которые принесли себя в жертву ради других, это
величайший человеческий поступок. Но играть такими вещами, именно
политически играть, как делает Ягланд, к сожалению, становится
тенденцией и действительно нас оскорбляет. Мы благодарны за письмо,
но, с другой стороны, мы не понимаем, почему только Сенцов.1
февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца
сообщила, что, по предварительным данным, в России находится
не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном
Крыму – более 40.4 апреля украинская сторона на
переговорах в Минске заявила о готовности передать 23
россиян, осужденных за преступления против территориальной
целостности, в обмен на украинских политзаключенных. 18
апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила,
что российские представители в Минске не "проявляют
интереса" к этим людям.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что
у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел
на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня
Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о
помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить
основанием для помилования украинского
режиссера.Сегодня Ягланд сказал, что Украина и Россия должны
провести обмен заключенными для снижения напряженности.
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