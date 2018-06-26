Украинская сторона постоянно напоминает генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме с требованием отпустить не его одного, а всех украинских политзаключенных, отметил нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Наверное, есть договоренность сделать такую хитрую ситуацию, когда они будут освобождать Сенцова, а тот откажется Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Мы благодарны Ягланду за то, что он написал письмо по поводу Сенцова. Хотя в РФ сообщают, что никакого письма не получали, но, может, оно не дошло по этим их бюрократическим ступенькам. Но мы постоянно говорим Ягланду: Сенцов – один из 70, и он голодает, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. И я себе могу представить, что, наверное, есть договоренность сделать такую хитрую ситуацию, когда они будут освобождать Сенцова, а тот откажется, потому что скажет: "Я один не хочу выходить, потому что я за то, чтобы отпустили всех". А что делать с Владимиром Балухом в Крыму, от которого половина осталась? Это люди, которые принесли себя в жертву ради других, это величайший человеческий поступок. Но играть такими вещами, именно политически играть, как делает Ягланд, к сожалению, становится тенденцией и действительно нас оскорбляет. Мы благодарны за письмо, но, с другой стороны, мы не понимаем, почему только Сенцов.1 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что, по предварительным данным, в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.4 апреля украинская сторона на переговорах в Минске заявила о готовности передать 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинских политзаключенных. 18 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что российские представители в Минске не "проявляют интереса" к этим людям.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера.Сегодня Ягланд сказал, что Украина и Россия должны провести обмен заключенными для снижения напряженности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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