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Ученые рассказали о продукте, который снижает риск инсульта
01.01.2020 21:59
Систематическое употребление овсяной каши снижает риск инсульта на 5%
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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