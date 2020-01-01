|Настя Івлєєва з рожевим волоссям опублікувала нове фото з чоловіком
|01.01.2020 23:16
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Настя опублікувала знімок з Елджеєм і підписала його:
"Підсумки підводити не буду! Ви краще за мене все знаєте! Але дещо виділити все таки хочу! Цього року я вийшла заміж. Людину, яка не вміє готувати, не розбирається в господарстві і весь час у відрядженнях! Чудо, не інакше! @sayonaraboy ти найкращий чоловік і друг на всьому білому світі! ❤️ І тому, на цій хвилі, я всім бажаю ЛЮБОВІ! ЛЮБОВІ до СЕБЕ (з неї, до речі, все і починається), до оточуючих, близьких, планети! ЛЮБОВІ до життя! З НОВИМ РОКОМ!!! Ваша, Івліентез! #2020", - підписала вона.
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