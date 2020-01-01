1 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Фейхоа - какую пользу приносит организму человека • Япония показала проект новейшего истребителя • В Израиле нашли уникальные монеты IX века • Синоптики дали прогноз погоды на январь • В Украине преимущественно без осадков, на дорогах гололедица • Сенцов пожелал украинцам в новом году самого главного - победы • Что нужно знать о яичных желтках тем, кто заботится о здоровьевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Донбасс, Новый Год, солдат, передовая, ЗСУ. 1 января 27война, Донбасс, Новый Год, солдат, передовая, ЗСУ. Солдати Збройних сил України із передових позиції на Донбасі вітають із новорічними святами. «Ми вас прикриємо», – кажуть вони. Фоторепортажи Популярные теги транспорт, Львів, церковь, архитектура, ВСУ, Россия, политика, Карпаты, общество, аннексия Крыма, спорт, фотография, автомобили, фотопроект, история, Нацгвардия, авиация, катастрофы, живопись, туризм, искусство, США, Шахтер, Майдан, стихийные бедствия, кошки, милиция, заводы, Сергей Смоленцев, пейзажи, суд, выставки, #Євромайдан, знаменитости, люди, природа, Новый Год, Порошенко, Одесса, АТО, уикенд, город, праздники, джаз, ВМС, депутаты, военная техника, путешествия, дети, акции, бизнес, учения, политики, самолеты, тест-драйв, выборы, Киев, фотоподборки, футбол, Донбасс, НАТО, музыка, полиция, беспорядки, оккупация, технологии, культура, фестивали, корабли, Дмитрий Дятлов, Динамо, мода, марш, юмор, экология, досуг, война, традиции, митинги, Верховная Рада, дизайн, Александр Зубко, соревнования, ЗСУ, цирк, вера, мир, женщины, протесты, Путин, фотографы, фотоконкурсы, столкновения, портрет, зима, парады, Саакашвили, Львов, животные, солдат Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец транспорт, Львів, церковь, архитектура, ВСУ, Россия, политика, Карпаты, общество, аннексия Крыма, спорт, фотография, автомобили, фотопроект, история, Нацгвардия, авиация, катастрофы, живопись, туризм, искусство, США, Шахтер, Майдан, стихийные бедствия, кошки, милиция, заводы, Сергей Смоленцев, пейзажи, суд, выставки, #Євромайдан, знаменитости, люди, природа, Новый Год, Порошенко, Одесса, АТО, уикенд, город, праздники, джаз, ВМС, депутаты, военная техника, путешествия, дети, акции, бизнес, учения, политики, самолеты, тест-драйв, выборы, Киев, фотоподборки, футбол, Донбасс, НАТО, музыка, полиция, беспорядки, оккупация, технологии, культура, фестивали, корабли, Дмитрий Дятлов, Динамо, мода, марш, юмор, экология, досуг, война, традиции, митинги, Верховная Рада, дизайн, Александр Зубко, соревнования, ЗСУ, цирк, вера, мир, женщины, протесты, Путин, фотографы, фотоконкурсы, столкновения, портрет, зима, парады, Саакашвили, Львов, животные, солдатЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Солдати Збройних сил України із передових позиції на Донбасі вітають із новорічними святами. «Ми вас прикриємо», – кажуть вони. 01.01.2020



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