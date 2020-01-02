У Новий рік часом трапляються справжні дива. І Наталя Водянова мала можливість в цьому переконатися: в це свято супермодель отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда Антуана Арно, з яким вона давно у відносинах, у них підростає двоє спільних синів, а також обранець допомагає засновниці фонду «Оголені серця» ростити трьох дітей від першого шлюбу. Але офіційно Антуан і Наталія одружені не були - що дивувало шанувальників пари.



І ось, нарешті, це сталося: напередодні нового десятиліття багатодітна мама сказала заповітне «Так!» коханому, про що відразу повідомила в Інстаграмі, виклавши зворушливий пост.



«Цей рік буде прекрасним і дуже пам'ятним для нас. Вже не терпиться зібратися з нашими близькими і відзначити!» - написала Наталя, супроводивши текст емодзі у вигляді діамантового кільця, нареченого і нареченої.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova) 31 Гру 2019 р. о 4:04 PST

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