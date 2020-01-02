|Меган Маркл опублікувала нове фото принца Гаррі з сином
|02.01.2020 01:07
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На заставці ролика і в самому фіналі з'являється мила фотографія принца Гаррі і Арчі на тлі умиротворено зимового пейзажу.
Підписники зробили припущення, що кадр зроблений самою Меган під час різдвяних канікул герцога і герцогині в їх секретному притулку на острові Ванкувер. Арчі одягнений в чарівну шапочку, бежевий анорак і крихітні чоботи з овчини, подаровані парі австралійським генерал-губернатором.
«Огляд 2019 року. Бажаємо всім вам дуже щасливого Нового року і дякуємо вам за постійну підтримку!» - підписали вони.
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