Об этом сообщает DW со ссылкой на вооруженные силы Ирака.

"Иракские силы безопасности полностью контролируют весь периметр посольства", - отмечается в сообщении армейцев.

По их данным, все участники акции протеста освободили территорию возле дипломатического представительства, а разбитые там палатки разобраны.

Тем временем посольство приостановило все консульские операции. "Из-за нападения агрессивной толпы все публичные консульские действия приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Все будущие встречи отменяются", - говорится в сообщении миссии.

Ранее к прекращению осады американского посольство призвала влиятельная шиитская военизированная группировка "Аль-Хашд аш-Шаабіи. Кроме того, к протестующим с соответствующим призывом обратился министр иностранных дел Ирака Мохаммед Али аль-Хаким.

Как сообщалось, митингующие подожгли крышу пропускного пункта на территории дипломатического представительства. В ответ американские морские пехотинцы, охраняющие посольство, применили слезоточивый газ.

По данным "Аль-Хашд аш-Шааби", в результате пострадали по меньшей мере 20 протестующих.

Участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла", входящей в "Аль-Хашд аш-Шааби", и их сторонники на протяжении двух дней митинговали у посольства США в Багдаде. 31 декабря они прорвались на территорию диппредставительства, разгромив помещение пропускного пункта и камеры наблюдения.

Нападение на посольство произошло после того, как 29 декабря США нанесли авиаудар по боевикам "Катаиб Хезболла", в результате которого погибли как минимум 25 человек. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря.

Накануне Пентагон заявил, что отправляет дополнительные военные подразделения в Багдад для защиты посольства США. Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на Иран.

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