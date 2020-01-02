Погода, Новости, загрузка...
В Индонезии погибло девять человек из-за масштабного наводнения
02.01.2020 09:51
В Индонезии наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища: девять человек погибло Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 