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В Индонезии погибло девять человек из-за масштабного наводнения
02.01.2020 09:51
В Индонезии наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища: девять человек погибло
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Теги:
мир
события
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