В иске юристов фирмы “Конкорд Менеджмент и Консалтинг", связанной с предпринимателем из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным, сказано, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не имел полномочий и оснований выдвигать обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. У Пригожина заявляют, что Мюллер (на фото) был назначен незаконно Фото: ЕРА В исковом заявлении юристов "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Эрика Дюбелье и Кэтрин Сейкали говорится, что обвинения противоречат конституции США.Юристы также заявили, что назначение Мюллера спецпрокурором незаконно и является превышением власти со стороны заместителя генерального прокурора Штатов Рода Розенштайна.16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России (среди которых – сам Пригожин) и трем компаниям. "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" – единственная из компаний, которая обжаловала обвинения.10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. В докладе американской разведки говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.Пригожина называют "кремлевским поваром" за близость к Путину. Российский президент заявлял, что российское государство не имеет отношения к компаниям Пригожина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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