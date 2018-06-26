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Фирма "кремлевского повара" Пригожина обжаловала в суде обвинения во вмешательстве в американские выборы
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26.06.2018 17:57
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В иске юристов фирмы “Конкорд Менеджмент и Консалтинг", связанной с
предпринимателем из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным, сказано,
что спецпрокурор США Роберт Мюллер не имел полномочий и оснований
выдвигать обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы
2016 года. У Пригожина заявляют, что Мюллер (на фото) был назначен
незаконно Фото: ЕРА В исковом заявлении юристов "Конкорд Менеджмент
и Консалтинг" Эрика Дюбелье и Кэтрин Сейкали говорится, что
обвинения противоречат конституции США.Юристы также заявили, что
назначение Мюллера спецпрокурором незаконно и является превышением
власти со стороны заместителя генерального прокурора Штатов Рода
Розенштайна.16 февраля 2018 года министерство юстиции США
выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские
выборы 2016 года 13 гражданам России (среди которых – сам
Пригожин) и трем компаниям. "Конкорд Менеджмент и
Консалтинг" – единственная из компаний, которая обжаловала
обвинения.10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению,
что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с
целью помочь Дональду Трампу одержать победу. В докладе
американской разведки говорилось, что президент России Владимир
Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в
выборы в США.Пригожина называют "кремлевским поваром" за близость к
Путину. Российский президент заявлял, что российское государство не
имеет отношения к компаниям Пригожина.
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