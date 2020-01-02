Об этом сообщает пресс служба МКМС.

"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй мировой войны, ведь с возвращением культурных ценностей законному владельцу - Украине возвращается национальная память о достижениях украинского народа", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что результатом двухлетней кропотливой работы стала передача в дар Украине американским супругами Трейси картины украинского художника М.Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной», незаконно вывезенной во время оккупации нацистами Днепропетровска 1941-1943 гг., и заявленной к продаже на аукционе «Potomack Сompany» (г.Александрия, штат Вирджиния, США) 2017 года.

"Факты возвращения как считалось десятилетиями утраченных культурных ценностей Украины подтверждают парадигму, что возвращение культурных ценностей - это государственное дело", - подчеркнули в министерстве.

В МКМС отметили перспективы развития этого сектора, между ключевых направлений которого:

- формирование устойчивой политики государства по вопросам возвращения культурных ценностей в международных отношениях;

- предусмотрение в Государственном бюджете Украины по общему фонду бюджета программы «Мероприятия по поиску и возвращению культурных ценностей Украины»;

- культурная адвокация защиты интересов государства в области культурных ценностей путем межведомственного и международного институционального взаимодействия в культурно-политической сфере;

- практическое внедрение мониторинга мировых интернет-аукционов с целью поиска и возвращения утраченных культурных ценностей Украины;

- формирование правовой позиции по защите культурных ценностей, оставленных на временно оккупированных территориях и АР Крым.

Как сообщал Укринформ, картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» - огромное полотно высотой почти в полтора человеческих роста и еще большей шириной - была похищена во время Второй мировой из художественного музея в тогдашнем Днепропетровске и вывезена из Украины. Далее ее история обрывается до начала 1960-х годов, когда полотно было найдено супругами в купленном доме в Коннектикуте. О бывшем владельце было известно, что он эмигрировал в Штаты из Швейцарии сразу после войны.

Все это время картина оставалась в доме, и когда он был продан в очередной раз в 1980-х годах, полотно оказалось в собственности семьи Трейси.

Когда семья решила переехать в меньшее жилье, они стали распродавать некоторые вещи и в 2017-м обратились в галерею "Потомак" относительно картины. Тогда и выяснилось, что это полотно Михаила Панина, которое было похищено во время Второй мировой войны и вывезено из Украины. Супруги решили вернуть картину домой.

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