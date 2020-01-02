Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Организовали шествие ВО "Свобода", "Правый сектор" и другие правые организации.

Более тысячи участников шествия в 18.00 собрались в парке Тараса Шевченко у памятника Кобзарю, откуда отправятся на Майдан Незалежности.

Активисты держат баннеры с портретом Степана Бандеры и национальную символику, звучит патриотическая музыка, за группой барабанщиков выстраиваются колонны.

Заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, комментируя мероприятие, подчеркнул: "Сегодня, как никогда, важно показать, что мы - украинцы, нам не безразлично, какие у нас герои, нам не безразлично, как называются наши улицы, нам не безразлично, какой флаг над нами, как называется наша страна. Мы должны объединиться и действительно делать Украину украинской".

Он также призвал киевлян и гостей столицы присоединиться к мирному шествию.

Активисты скандируют: "Слава Украине! - Героям Слава!", "Слава нации! - Смерть врагам!", "Украина - превыше только!".

Столичная полиция, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога сейчас работают в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.

Аналогичные меры сегодня происходят в Полтаве, Ривне и других городах Украины.

Как сообщал Укринформ, днем ​​во Львове на площади Михаила Кропивницкого возле памятника Степану Бандере состоялось вече, во время которого львовяне возложили цветы к памятнику председателя Провода ОУН, исполнили государственный гимн и молитву за Украину.

1 января 2020 года отмечается 111 годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов, символа украинского сопротивления - Степана Бандеры.

Украинский институт национальной памяти подготовил видеоролик об украинском политическом деятеле, в котором отмечается, что несмотря на распространенный миф, Степан Бандера никогда лично не возглавлял УПА. Зато он возглавлял Организацию украинских националистов (революционную) и Зарубежные части ОУН в 1946 -1959 годах. Украинской повстанческой армией непосредственно командовали Василий Ивахив, Дмитрий Клячкивский, Роман Шухевич и Василий Кук.

Как известно, Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства, который провозгласили 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года - в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 по август 1944 года он находился в концлагере Заксенхаузен. В сентябре 1944 года его освободили и предложили принять участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился. Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене 15 октября 1959 года.

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