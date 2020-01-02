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В Польше произошла вспышка птичьего гриппа
02.01.2020 11:40
В Польше на индюшиных фермах обнаружили птичий грипп Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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