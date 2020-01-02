Новая начальница ГБР Ирина Венедиктова незаконно совмещает несколько должностей и требует себе полномочий директора НАБУ. Об этом заявил народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. "Новая начальница ГБР продолжает удивлять. Вчера на сайте ГБР появился ее призыв к гражданам Украины писать в ГБР доносы о коррупции топ-чиновников с обязательным указанием списка украденного этими чиновниками имущества, их, чиновников, связей, явок, паролей с приобщением доказательств коррупционной деятельности этих самых том-чиновников. И дело даже не в том, что в функции ГБР борьба с коррупцией топ-чиновников не входит, это, как известно исключительная компетенция НАБУ. Дело в другом — в том, что народный депутат от «Слуги народа», с первого же дня своей работы руководителем Бюро уже успела нарушить несколько статей Конституции и Уголовного кодекса Украины. Это касается не только проведения бутафорского конкурса на должности заместителей директора, о чем я писал ранее , это касается и разглашения данных досудебного расследования, и превышения власти, и прочих должностных преступлений, в которых неминуемо обвинят свежеиспеченную начальницу ее многочисленные оппоненты. Обвинят ее и в том, что она совмещает несколько должностей: является и руководителем ГБР, и главой Комитета Рады и народным депутатом одновременно, что прямо запрещено антикоррупционным законом. А после публикации на сайте ГБР ее ещё обвинят и в попытках незаконно присвоить себе функции руководителя НАБУ по организации борьбы с коррупцией топ-чиновников." - Заявил Кузьмин. Кузьмин утверждает, что уже понятно, что работа ГБР с таким подходом не может быть ни эффективной, ни качественной. "Впрочем, учитывая отсутствие специального профильного образования и необходимого опыта работы у руководителей ГБР, ГПУ, СБУ и МВД, прогнозирую быстрый развал правоохранительной системы, тотальный произвол и коррупцию силовиков, а также массовые нарушения прав граждан при производстве досудебного расследования. Ну, а пока мои прогнозы ещё не начали сбываться, сегодня же направлю спикеру Рады депутатский требование и выясню подала ли руководитель ГБР заявление о сложении депутатских полномочий и, если подала, то когда именно спикер планирует внести его для голосования в сессионный зал. Что-то мне подсказывает, что новая начальница ГБР попробует сохранить и депутатский мандат, и высокое кресло в Бюро... Ответ на депутатский требование обязательно опубликую." - Заявил Кузьмин. Ирина Венедиктова была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований Указом президента Владимира Зеленского от 27 декабря 2019 (несмотря на то, что Конституция Украины не содержит такого полномочия, а Конституционный Суд Украины 16 декабря 2019 пришел к выводу, что предоставление президенту Украины полномочий назначать директоров НБАУ и ГБР не соответствует части первый статьи 157 Конституции Украины). "А уже на следующий день вместе со своим мужем, начальником отдела в Слобожанской управлении киберполиции, Денисом Колесником, и адвокатом Александр Бабиков она нанесла визит генеральному прокурору Руслану Рябошапци. При этом Венедиктова представила Рябошапци своего мужа как человека, который будет действительно руководить ГБР, а Бабикова - как нового заместителя директора ГБР." - Утверждает издание Naspravdi.Today После официального знакомства с генеральным прокурором Венедиктова, ее муж Колесник и адвокат Бабиков прибыли в Государственное бюро расследований, где Колесник и Бабиков были представлены коллектива ГБР как новые руководители и провели обход кабинетов, заслушав отчеты следственных о тех уголовных делах, которые находятся в производстве ГБР. "Правда, ни директор ГБР, ни, тем более, ее муж не являются руководителями органа досудебного расследования, не наделены никакими процессуальными полномочиями и не имеют отношения к расследованию любых уголовных производств: директор ГБР - это административная должность. Что же касается адвоката Бабикова, которого Венедиктова представила коллективу ГБР как своего заместителя, то, согласно части 3 статьи 14 Закона Украины «О государственном бюро расследований», заместители директора Бюро назначаются по результатам открытого конкурса в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса, которое утверждает директор ГБР. Порядок проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований утвержден Приказом директора ГБР от 14.02.2018 г.. №13 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15.02.2018 за №176 / 31628. И для того, чтобы стать заместителем директор ГБР, Бабикова сначала надо победить на открытом конкурсе.

Но, конечно, обращать внимание на такие формальности, как какой-нибудь закон, госпожа Венедиктова не стала. Зато 29 декабря 2019 на сайте Государственного бюро расследований было размещено незаметно объявления (в разделе «Команда» подразделе «Конкурсный отбор на должности в ГБР») о проведении конкурса на должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР. А с тем, чтобы не тратить время на создание видимости конкурса, документы на него можно подать только во время выходных и праздничных дней в период с 9 час. 00 мин. 30 декабря 2019 в 18 час. 00 мин. 3 января 2020.

Правда, согласно п. 2 раздела III Порядка проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, информация о проведении конкурса должна предаваться гласности путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе. Но не для того народный депутат Украины Венедиктова водила своего мужа и адвоката Бабикова к генеральному прокурору Рябошапки, чтобы теперь обращать внимание на какие-то законы и иные формальности. По крайней мере, судя по тому, что Венедиктова, Колесник и Бабиков не были задержаны прямо в кабинете Рябошапки, Руслан Георгиевич лично освятил борьбу с формализмом в работе Государственного бюро расследований." - Сообщает издание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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