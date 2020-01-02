Об этом сообщает АР.

«Очень много раз мы теряем терпение. И я тоже. Я прошу извинить меня за плохой пример», - сказал понтифик.

Во время прогулки по площади Ватикана 31 декабря Папа Франциск общался с людьми и жал им руки. Одна из паломниц резко схватила Франциска за руку и с силой начала тянуть его к себе.

Чтобы освободиться от нее, Папе пришлось вырвать руку, ударив её по ладоням несколько раз.

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