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Папа Римский извинился за то, что ударил схватившую его за руку женщину
02.01.2020 12:12
Папа Римский Франциск извинился за то, что оттолкнул верующую, которая силой потянула его за руку на площади в Ватикане в новогоднюю ночь.

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Об этом сообщает АР.

«Очень много раз мы теряем терпение. И я тоже. Я прошу извинить меня за плохой пример», - сказал понтифик.

Во время прогулки по площади Ватикана 31 декабря Папа Франциск общался с людьми и жал им руки. Одна из паломниц резко схватила Франциска за руку и с силой начала тянуть его к себе.

Чтобы освободиться от нее, Папе пришлось вырвать руку, ударив её по ладоням несколько раз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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