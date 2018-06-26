ЕСПЧ запросил Кабмин принять участие в деле в качестве третьего лица в соответствии со статьей 36 §1 Европейской конвенции по правам человека

По словам Ивана Орешников, ЕСПЧ ответил на обращение украинского правительства относительно доступа уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к Сенцову и предоставление информации о состоянии здоровья политзаключенного.

"Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный требование на основании Правила 54 в РФ по состоянию здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации" , - отметил Лещина.

Заместитель главы Минюста добавил, что заявление правительства присоединят к делу Сенцова. Также ЕСПЧ запросил Кабмин Украины принять участие в деле в качестве третьего лица в соответствии со статьей 36 §1 Европейской конвенции по правам человека.

"Данный пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокие Договаривающиеся Стороны, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Итак Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины" , - подчеркнул Лещина.

В то же время он отметил, что ЕСПЧ не предоставил прямого ответа на требование правительства о предоставлении доступа Денисовой к Сенцову, следовательно Минюст готовит дополнительное заявление для уточнения этого вопроса.

"Одновременно продолжаем подготовку общего межгосударственного заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля" , - резюмировал замминистра.